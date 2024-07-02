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Суд признал травму головы страховым случаем и взыскал с "СОГАЗа" более 58 тысяч рублей

Страховая компания отказалась выплачивать деньги клиенту за травму головы

1:29
Страхование

Свердловский областной суд постановил, что страховая компания "СОГАЗ" должна выплатить своему клиенту Леониду более 58 тысяч рублей в связи с бытовой травмой головы, которую он получил. Информация об этом была предоставлена пресс-службой суда.

Страховая компания отказалась выплачивать деньги клиенту за травму головы
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Леонид заключил страховой договор с "Согазом" в июне 2021 года. В сентябре того же года он получил ушиб лба, после чего потребовалось наложение швов.

Однако "СОГАЗ" отказался выплачивать страховку, аргументируя это тем, что данная травма не входит в условия договора. В ответ Леонид обратился в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, о чём сообщает ИА "Уральский меридиан".

На судебном процессе врач подтвердил, что такие раны всегда требуют шитья, а медсестра ошибочно указала неправильный код в документации. Суд пришёл к выводу, что случай подлежит страховому возмещению и обязал "СОГАЗ" выплатить 37 243 рубля страхового возмещения, 2 тысячи рублей компенсации за моральный вред и покрыть почтовые издержки.

После апелляционной жалобы "СОГАЗа", рассмотренной Свердловским областным судом, было решено дополнительно взыскать с компании штраф в размере 19 621 рубль за неисполнение добровольных обязательств перед потребителем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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