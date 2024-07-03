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Возможно ли приобрести полис страхования путешественника на долгий срок и какие условия нужны для оформления страховки во время поездки?

Полис для путешественников: как правильно оформить и продлить за границей

2:24
Страхование

Можно ли оформить длительный полис страхования для путешественников, как приобрести страховку во время поездки, и будет ли она действовать при ухудшении хронических болезней? Эксперты дали ответы на наиболее частые вопросы и заблуждения.

Полис для путешественников: как правильно оформить и продлить за границей
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Существует ли возможность купить страховку для путешествий на продолжительный срок?

На самом деле, это возможно. Многие страховые компании предоставляют полисы сроком до одного года.

Каков максимальный срок действия страховки для путешественников, если клиент живёт за границей и не возвращается в Россию?

В этом случае есть особенности. При оформлении годового полиса с опцией "многократные поездки" продолжительность каждой поездки не должна превышать 90 дней. По истечении этого срока полис теряет силу в стране пребывания, если турист задерживается. Однако, если путешественник возвращается в Россию или переезжает в другую страну, страховка продолжает действовать до конца срока.

Можно ли приобрести полис, уже находясь за границей?

Да, это возможно. Однако важно учесть, что для действия полиса нужно выбрать опцию "уже в поездке" вместе с покрытием "медицинская и экстренная помощь". Без этого условия полис будет недействительным.

Если у туриста уже есть полис, который скоро истекает, и он решает продлить пребывание за границей, необходимо заранее заботиться о покупке нового полиса. Для условия "уже в поездке" применяется временная франшиза в пять календарных дней с момента заключения договора.

Предоставляет ли страховка помощь при обострении хронических заболеваний?

Страховка покрывает обострение хронических заболеваний только в случаях угрозы жизни. Для получения помощи при несрочных проблемах с хроническими болезнями рекомендуется включить соответствующую опцию в полис.

Можно ли лечить зубы по страховке путешественника?

Страховка покрывает экстренную стоматологическую помощь, например, при внезапной зубной боли. Включены такие услуги как осмотр, удаление и терапевтическое лечение при острых заболеваниях. Однако комплексное лечение, такое как протезирование, не входит в обычные страховые покрытия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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