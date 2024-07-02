Когда страхование недвижимости невозможно: аварийное состояние, юридические проблемы и чрезвычайные ситуации

Какие квартиры не подлежат страхованию и почему?

2:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование недвижимости является одним из наиболее популярных видов страхования. Тем не менее, не все квартиры можно застраховать. Руководитель проектного офиса страховой вертикали Банки.ру Александр Макаров рассказал об условиях, при которых страховые компании могут отказать в страховании жилья.

Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), CC BY-SA 2.5

Состояние и условия жилья

Основная причина, по которой страхователи отказываются от страховки, — это плохое состояние недвижимости. Велик риск возникновения проблем с домами и квартирами, находящимися в запущенном состоянии.

"Квартиры, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, не подлежат страхованию. Также не могут быть застрахованы квартиры в домах, подлежащих сносу, квартиры, признанные непригодными для проживания в установленном порядке, и недвижимость с физическим износом 75% и более", — поясняет Александр Макаров.

Макаров также отмечает, что страховать имущество внутри непригодных для жилья квартир невозможно.

Чрезвычайные ситуации

Другой случай, когда страхование невозможно — если недвижимость расположена в зоне ЧС.

"Квартиры, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации на момент заключения договора страхования, не подлежат страхованию", — объяснил Макаров.

Он подчёркивает, что если чрезвычайное событие произойдет после заключения договора, страховка покроет ущерб, однако стоимость полиса в регионах с высоким риском чрезвычайных событий будет выше.

Юридические ограничения

Страхование также невозможно для квартир, подлежащих изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по решению государственных органов. Кроме того, страхование недоступно для жилья, по обязательствам которого идёт взыскание долгов.

Таким образом, законодательство четко регулирует случаи, когда страхование недвижимости недопустимо.