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Влияние стажа и возраста на стоимость ОСАГО для новичков: стоит ли вписываться в чужой полис?

Эксперты рассказали, стоит ли вписаться в чужой полис ради скидки на ОСАГО

1:44
Страхование

Автостраховка для начинающих водителей в России становится всё дороже, и многие из них ищут способы сократить расходы. Поскольку стоимость полиса зависит от стажа водителя, некоторые рассматривают возможность вписаться в чужой полис, чтобы сэкономить. Однако эффективность этой стратегии вызывает сомнения.

Эксперты рассказали, стоит ли вписаться в чужой полис ради скидки на ОСАГО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При расчёте страховки учитываются возраст и стаж водителя. Молодые водители с недавно полученными правами платят более высокие тарифы, в то время как у взрослых автомобилистов с большим стажем тарифы ниже.

Однако добавление новичка в полис может оказать положительное влияние на размер бонуса-малуса (КБМ), который зависит от числа аварий, в которых был виновен водитель. Начинающим водителям присваивается высокий КБМ, который снижается при безаварийном вождении каждый год.

Тем не менее, для большинства водителей, у которых уже минимальный КБМ, вписывание новичка в полис может быть не выгодным решением. В этом случае размер премии может увеличиться из-за высокого КБМ новичка.

Кроме того, существует риск того, что любые сэкономленные средства могут быть потеряны, если новичок попадёт в аварию в первый год вождения и его КБМ значительно возрастёт.

Однако при наличии хорошего безаварийного стажа в будущем водитель может рассчитывать на более выгодные предложения от страховых компаний. Решение о вписывании водителя-новичка в полис каждый принимает индивидуально, учитывая свои финансовые возможности и риски, сообщает портал "secretmag.ru".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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