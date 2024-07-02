Россия готовится к введению штрафов за отсутствие ОСАГО через камеры: что изменится для автовладельцев

Штрафы за ОСАГО по камерам: до 2 млрд рублей в бюджет ежегодно

1:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

В настоящее время без ОСАГО ездят около 8-9% автовладельцев из 40 миллионов. Это значит, что как минимум 3,2 миллиона водителей не имеют полиса. Штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей и может быть наложен не чаще одного раза в сутки по данным камер, пишут "Известия".

Фото: openverse by Dave Dugdale, CC BY-SA 2.0

Минюст разрабатывает законопроект, который предполагает использование камер для контроля наличия ОСАГО. В настоящее время обсуждаются изменения в КоАП, чтобы штрафы за отсутствие страховки по камерам могли налагаться не чаще одного раза в сутки.

Минфин подтвердил, что предложенные поправки в КоАП обсуждаются, и отметил, что текущий штраф в 800 рублей значительно меньше стоимости среднего полиса в 7,7 тысяч рублей. Ведомство получало предложения о значительном повышении штрафов, однако считает более эффективным усилить контроль за наличием страховки, в том числе с помощью камер.

Российский союз автостраховщиков оценил, что введение штрафов за отсутствие ОСАГО по камерам будет приносить в бюджет около 2 миллиардов рублей ежегодно. МВД поддерживает новый законопроект, который позволит начать фиксацию нарушений по камерам сразу после его принятия.

Банк России и другие участники рынка также поддерживают использование дорожных камер для контроля за наличием ОСАГО. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, доля водителей без полиса достигает 14%, особенно много таких случаев в ряде регионов России.

Эта мера, необходимая в свете последних изменений, может быть введена уже в 2024 году, считают эксперты.