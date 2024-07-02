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HR Lab.: как интернет и соцсети определяют выбор соискателей и решение о трудоустройстве

Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя

2:03
Страхование

Данные исследования проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", проведённого Аналитическим центром "АльфаСтрахование", показывают, что 78% соискателей проверяют информацию о потенциальных работодателях в интернете и социальных сетях. Из них 45,4% принимают решение об отказе от трудоустройства на основании прочитанных отзывов.

Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Более половины соискателей (54,6%) изучают новости о компаниях на их официальных ресурсах или в СМИ. Кроме того, 34,3% анализируют комментарии в социальных сетях от текущих или бывших сотрудников, а 29% ищут отзывы на специализированных платформах или через поисковые системы. Ещё 8,1% узнают о работе через знакомых для получения наиболее достоверной информации.

Что касается причин отказа от работы после изучения информации, 45,4% соискателей отклонили предложения в случае негативных отзывов о работодателе. 18% опирались на информацию о задержках выплаты зарплаты, 15,7% учитывали характер руководителя, а 4,5% обращали внимание на условия труда. 2,8% руководствовались сообщениями о недостаточности соцпакета, а 1,2% не приняли предложение из-за отзывов о коллективе.

Отмечается также, что 61,8% опрошенных никогда не оставляли отзывы о работодателе. 25,4% делали это хотя бы один раз, но сталкивались с удалением своих отзывов. И только 11% считают, что писать отзывы неинформативно, утверждая, что каждый опыт трудоустройства уникален и не поддаётся обобщению.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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