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Страхование заёмщиков в России: тенденции и регулирование в условиях роста кредитной активности

Что нужно знать о кредитных страховках в 2024 году

1:53
Страхование

Объёмы потребительского кредитования продолжают расти, несмотря на их высокую стоимость. Вместе с ними развивается и кредитное страхование, которое помогает закрыть долг, если клиент оказывается неплатёжеспособным. Об этом рассказала заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева в интервью изданию "infopro54.ru".

Что нужно знать о кредитных страховках в 2024 году
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Кредитная страховка полезна не только для банка, но и для заёмщика, обеспечивая покрытие рисков смерти и инвалидности. Полис может быть расширен для покрытия специфических рисков, например, для экстремальных видов спорта, но это увеличит его стоимость. Размер страхового покрытия обычно равен или немного превышает сумму кредита. Страховка заключается на год, и для более длительных кредитов её нужно ежегодно продлевать.

Банки могут выбирать политику по страхованию заёмщиков, но новые нормативные документы защищают заёмщиков от недобросовестных практик. С сентября 2022 года введены минимальные требования к страховому покрытию, а с сентября 2023 года банки обязаны принимать полисы любых страховщиков с рейтингом А- и выше. С января 2024 года период отказа от страховки увеличен до 30 дней.

Эти изменения повышают потребительскую ценность страховых продуктов и стимулируют конкуренцию среди страховщиков, улучшая условия для заёмщиков. При этом важно учитывать, что при самостоятельной покупке страховки она не включается в расчёт полной стоимости кредита, и нужно учитывать все расходы при расчёте переплаты.

О нарушениях со стороны банка или страховой компании следует сообщаться в Банк России.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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