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Таксопарки России предупреждают о массовом уходе водителей из-за новых правил страхования

Водители покидают отрасль: таксопарки просят отложить ОСГОП до 2028 года

0:52
Страхование

Таксопарки в России просят отложить введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика до 2028 года. По мнению участников рынка, досрочное введение новых правил приведёт к массовому уходу водителей из отрасли, сообщает "Известия" со ссылкой на представителей отрасли.

Водители покидают отрасль: таксопарки просят отложить ОСГОП до 2028 года
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Согласно плану, нововведение должно вступить в силу 1 сентября 2024 года. Это может усугубить ситуацию с дефицитом водителей, поскольку уже сейчас 30% автопарков используют свои машины для доставки, а не для пассажирских перевозок, подчёркивают эксперты.

ОСГОП станет вторым обязательным видом страховки для такси. По предварительным расчётам Банка России, стоимость полиса будет варьироваться от 1 300 до 5 400 рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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