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Ограничения полисов ДМС: почему страховые компании исключают определённые заболевания из медицинского полиса?

Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС

1:39
Страхование

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет возможность получения медицинских услуг в частных клиниках. Однако не каждый человек может воспользоваться преимуществами коммерческой медицины через страховую компанию.

Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Почему существуют ограничения для ДМС?

Основная причина заключается в том, что страховым компаниям не выгодно страховать людей, которые будут часто и длительно пользоваться медицинскими услугами.

Список заболеваний, при которых страховые компании могут отказать в оформлении полиса ДМС, может различаться.

В основном он включает:

  • ВИЧ, СПИД;
  • опасные инфекционные болезни (оспа, полиомиелит, грипп новых
  • подтипов, холера, чума, вирусные лихорадки и другие);
  • наркологические заболевания;
  • онкологические заболевания;
  • психические расстройства;
  • заболевания, связанные с врожденными аномалиями;
  • туберкулез;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • почечная или печеночная недостаточность;
  • хронический гепатит C, E, F, G;
  • инвалидность (за исключением III группы).

Кроме того, большинство страховых компаний не предоставляют стандартные полисы ДМС для пациентов с сахарным диабетом, хотя могут предложить специализированную программу для этого заболевания.

Иногда страховая компания может сделать исключение и заключить договор с пациентом, страдающим одним из перечисленных заболеваний. Однако лечение такого заболевания обычно не будет охватываться страховкой как страховой случай.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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