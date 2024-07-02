Ограничения полисов ДМС: почему страховые компании исключают определённые заболевания из медицинского полиса?

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет возможность получения медицинских услуг в частных клиниках. Однако не каждый человек может воспользоваться преимуществами коммерческой медицины через страховую компанию.
Почему существуют ограничения для ДМС?
Основная причина заключается в том, что страховым компаниям не выгодно страховать людей, которые будут часто и длительно пользоваться медицинскими услугами.
Список заболеваний, при которых страховые компании могут отказать в оформлении полиса ДМС, может различаться.
В основном он включает:
Кроме того, большинство страховых компаний не предоставляют стандартные полисы ДМС для пациентов с сахарным диабетом, хотя могут предложить специализированную программу для этого заболевания.
Иногда страховая компания может сделать исключение и заключить договор с пациентом, страдающим одним из перечисленных заболеваний. Однако лечение такого заболевания обычно не будет охватываться страховкой как страховой случай.
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