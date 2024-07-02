Ограничения полисов ДМС: почему страховые компании исключают определённые заболевания из медицинского полиса?

Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет возможность получения медицинских услуг в частных клиниках. Однако не каждый человек может воспользоваться преимуществами коммерческой медицины через страховую компанию.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Почему существуют ограничения для ДМС?

Основная причина заключается в том, что страховым компаниям не выгодно страховать людей, которые будут часто и длительно пользоваться медицинскими услугами.

Список заболеваний, при которых страховые компании могут отказать в оформлении полиса ДМС, может различаться.

В основном он включает:

ВИЧ, СПИД;

опасные инфекционные болезни (оспа, полиомиелит, грипп новых

подтипов, холера, чума, вирусные лихорадки и другие);

наркологические заболевания;

онкологические заболевания;

психические расстройства;

заболевания, связанные с врожденными аномалиями;

туберкулез;

системные поражения соединительной ткани;

почечная или печеночная недостаточность;

хронический гепатит C, E, F, G;

инвалидность (за исключением III группы).

Кроме того, большинство страховых компаний не предоставляют стандартные полисы ДМС для пациентов с сахарным диабетом, хотя могут предложить специализированную программу для этого заболевания.

Иногда страховая компания может сделать исключение и заключить договор с пациентом, страдающим одним из перечисленных заболеваний. Однако лечение такого заболевания обычно не будет охватываться страховкой как страховой случай.