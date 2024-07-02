Эффективные способы сокращения расходов на автостраховку для новичков

Как молодым водителям сэкономить на автостраховке

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Молодые водители без опыта вождения представляют значительный риск для страховых компаний, что обуславливает высокую стоимость их страховых полисов.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Тем не менее, эксперты отмечают, что расходы на полное страхование (КАСКО) зачастую не пропорциональны потенциальным убыткам в случае серьёзного аварийного случая или угона автомобиля.

Для снижения стоимости страховки новичкам рекомендуется избегать добавления дополнительных опций в полис, если их автомобиль не попадает в категорию часто угоняемых. Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению", даже если водительское удостоверение ещё не получено.

Более выгодным может быть указание в полисе другого водителя, который будет управлять автомобилем до того, как владелец получит водительское удостоверение. Такой подход может значительно снизить стоимость страховки.

Ещё одним способом значительной экономии на КАСКО является выбор условной франшизы, которая предполагает готовность владельца разделить финансовую ответственность с страховой компанией в случае страхового случая.