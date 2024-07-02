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Отказ в медицинской помощи по ОМС: что делать и какие меры принять для решения проблемы

Что делать, если вам отказали в медпомощи по полису ОМС

1:27
Страхование

Если вам отказали в медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), важно знать свои права и возможные действия.

Что делать, если вам отказали в медпомощи по полису ОМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, сохраняйте спокойствие и выясните причину отказа. Иногда проблему можно решить сразу, предоставив недостающие документы или разъяснив ситуацию.

Обратитесь к руководству медицинского учреждения

Запросите встречу с главврачом или заведующим отделением. Объясните свою ситуацию и попросите письменное объяснение причины отказа.

Свяжитесь со своей страховой компанией

Каждый застрахованный гражданин имеет полис ОМС, и страховая компания обязана защищать ваши интересы. Позвоните в страховую компанию и опишите проблему. Они могут провести проверку и помочь вам получить необходимую помощь.

Подача жалобы

Если предыдущие шаги не дали результата, напишите жалобу в территориальный фонд ОМС и Министерство здравоохранения. В жалобе подробно опишите ситуацию, укажите данные медицинского учреждения и приложите копии документов.

Юридическая помощь

В сложных случаях может понадобиться помощь юриста. Обратитесь в юридическую консультацию, специализирующуюся на медицинских вопросах. Юрист поможет правильно составить документы и, при необходимости, представит ваши интересы в суде.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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