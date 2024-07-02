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Снижение страхового мошенничества в России: роль ВСС, правоохранительных органов и Центробанка

В России уменьшился ущерб от страхового мошенничества за последние пять лет

1:42
Страхование

В результате совместных усилий Всероссийского союза страховщиков, правоохранительных органов, Центробанка и региональных властей удалось снизить уровень страхового мошенничества в России. Об этом сообщила пресс-служба ВСС.

В России уменьшился ущерб от страхового мошенничества за последние пять лет
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Как отметил вице-президент ВСС Сергей Ефремов, с 2018 года в правоохранительные органы было подано свыше 59,5 тыс. заявлений о случаях страхового мошенничества, общий ущерб составил более 31,4 млрд рублей.

Сумма ущерба демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, особенно в сфере автострахования. Если в 2018 году совокупный ущерб от мошенничества по ОСАГО составлял 8,3 млрд рублей, то в 2022 году он снизился до 3,7 млрд рублей.

Согласно данным МВД, уменьшилось и количество угонов транспортных средств (включая незастрахованные): в 2023 году было зарегистрировано 677 случаев по сравнению с 3 954 в 2019 году.

По информации Центробанка, на 1 января 2024 года в зоне повышенных рисков по мошенничеству в сфере ОСАГО оставались республики Дагестан и Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, а также Новосибирская область.

В 2023 году в этом списке было на семь регионов больше, сообщает ВСС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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