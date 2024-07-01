Как перевести пенсию в другой банк через МФЦ, СФР и "Госуслуги": инструкция в 2024 году

Перевести пенсию в другой банк можно через МФЦ, СФР и "Госуслуги"

3:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие банки сегодня предлагают специальные программы для пенсионеров — пожилой человек может выбрать компанию с самыми выгодными условиями и перевести пенсию туда. "Сравни.ру" рассказал, как это сделать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Способы получения пенсии в 2023 году

С 1 мая 2023 года в России действуют три способа получения пенсии:

Безналично — на банковскую карту "Мир".

Наличными с доставкой на дом — через Почту России.

Наличными самостоятельно — в почтовом отделении по месту жительства.

Ранее, до 1 мая 2023 года, пенсию можно было также получать в кассе банка или через другие организации, сотрудничающие с СФР. Теперь для получения пенсии наличными нужно обращаться в Почту России или организовать доставку на дом.

Получение пенсии по доверенности

Другой человек может получать пенсию за пенсионера по доверенности до окончания её срока действия. Каждый год пенсионер должен подтверждать регистрацию по месту получения пенсии в Социальном фонде. Если пенсионер получает пенсию на карту "Мир" без регистрации, то раз в год нужно подавать заявление в СФР для подтверждения постоянного проживания в России. Для получения пенсии на почте или с доставкой на дом подтверждение не требуется.

Как изменить способ получения пенсии

Если нужно изменить способ получения пенсии или перевести её в другой банк, необходимо уведомить Социальный фонд (СФР), который отвечает за начисление пенсий.

Варианты изменения способа получения пенсии:

В ближайшем отделении СФР.

В ближайшем МФЦ (центр "Мои документы").

Онлайн через "Госуслуги".

Онлайн через сайт СФР.

Самый быстрый способ — через "Госуслуги" или сайт СФР. Для этого потребуется аккаунт на "Госуслугах". Подтвердить его можно следующими способами:

Онлайн через банк — займет около 10 минут

Лично в центре обслуживания — с паспортом и СНИЛС.

Через Почту России.

С помощью электронной подписи.

Изменение способа получения пенсии через СФР или МФЦ

Без аккаунта на "Госуслугах" можно изменить способ получения пенсии, подав заявление в СФР или МФЦ. В заявлении нужно указать способ доставки пенсии и реквизиты счёта, если пенсия будет получаться через банк.

Что делать после смены реквизитов счета

После смены реквизитов следующая пенсия поступит на новый счёт в следующем месяце после подачи заявления.

Изменение пенсии при смене места жительства

При смене места жительства или прописки нужно уведомить СФР. Размер пенсии может измениться из-за региональных надбавок и районных коэффициентов.

Получение пенсии за рубежом

Граждане РФ могут получать пенсию за пределами России. Для этого нужно подать документы в территориальный орган СФР в России или в Департамент социального обеспечения при переселении и интеграции.

Необходимые документы для получения пенсии за границей:

Копия паспорта (внутреннего или заграничного).

Копия СНИЛС.

Документы о страховом стаже (заверенные нотариально).

Оригинал справки о зарплате за любые пять лет подряд.

Копия военного билета (или справка военного комиссариата).

Копии документов о браке и изменении фамилии.

Копия свидетельства о рождении ребёнка.

Если копии предоставляются без оригиналов, их нужно нотариально заверить в российском консульстве. Подробности можно узнать на сайте СФР.