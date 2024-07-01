Как перевести пенсию в другой банк через МФЦ, СФР и "Госуслуги": инструкция в 2024 году

Многие банки сегодня предлагают специальные программы для пенсионеров — пожилой человек может выбрать компанию с самыми выгодными условиями и перевести пенсию туда. "Сравни.ру" рассказал, как это сделать.
С 1 мая 2023 года в России действуют три способа получения пенсии:
Ранее, до 1 мая 2023 года, пенсию можно было также получать в кассе банка или через другие организации, сотрудничающие с СФР. Теперь для получения пенсии наличными нужно обращаться в Почту России или организовать доставку на дом.
Другой человек может получать пенсию за пенсионера по доверенности до окончания её срока действия. Каждый год пенсионер должен подтверждать регистрацию по месту получения пенсии в Социальном фонде. Если пенсионер получает пенсию на карту "Мир" без регистрации, то раз в год нужно подавать заявление в СФР для подтверждения постоянного проживания в России. Для получения пенсии на почте или с доставкой на дом подтверждение не требуется.
Если нужно изменить способ получения пенсии или перевести её в другой банк, необходимо уведомить Социальный фонд (СФР), который отвечает за начисление пенсий.
Варианты изменения способа получения пенсии:
Самый быстрый способ — через "Госуслуги" или сайт СФР. Для этого потребуется аккаунт на "Госуслугах". Подтвердить его можно следующими способами:
Без аккаунта на "Госуслугах" можно изменить способ получения пенсии, подав заявление в СФР или МФЦ. В заявлении нужно указать способ доставки пенсии и реквизиты счёта, если пенсия будет получаться через банк.
После смены реквизитов следующая пенсия поступит на новый счёт в следующем месяце после подачи заявления.
При смене места жительства или прописки нужно уведомить СФР. Размер пенсии может измениться из-за региональных надбавок и районных коэффициентов.
Граждане РФ могут получать пенсию за пределами России. Для этого нужно подать документы в территориальный орган СФР в России или в Департамент социального обеспечения при переселении и интеграции.
Необходимые документы для получения пенсии за границей:
Если копии предоставляются без оригиналов, их нужно нотариально заверить в российском консульстве. Подробности можно узнать на сайте СФР.
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