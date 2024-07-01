Полюбили отечественное: автоугонщики стали красть Lada чаще, чем Toyota и Kia

Lada Vesta стала самой угоняемой машиной в 2024 году

1:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

По итогам первого полугодия 2024 года в России количество угонов продолжило сокращаться, снизившись на 13%, по данным аналитиков Страхового Дома "ВСК".

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

При этом значительно увеличилось число краж автомобилей, совершенных вне родных регионов застрахованных. Особенно заметен рост таких случаев во время междугородних поездок — с 6% в 2023 году до 67% в 2024 году. Лидером антирейтинга стала отечественная модель Vesta.

По итогам первого полугодия 2024 года регионом-лидером по числу угонов стал Дагестан, на который пришлось 60% преступлений. На втором месте находится Москва с 20% угонов, хотя в 2023 году на долю столицы приходилось 53%.

67% угонов в этом году было зафиксировано не в родных регионах застрахованных, и самой опасной локацией для автовладельцев-путешественников стал Кизлярский район Дагестана.

Наиболее угоняемыми автомобилями в 2024 году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). Среди отечественных моделей самой популярной у угонщиков является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%).

Чаще всего угонялись автомобили юридических лиц (такси, каршеринг) — 67% всех происшествий, по сравнению с 59% в прошлом году.

Самое большое количество угонов в 2024 году было зафиксировано в марте (53%) и апреле (20%).