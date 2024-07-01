Вытолкнула из окна: ФОМС Севастополя взыскал с драчливой жительницы Шуи деньги за лечение её родственницы

Жительница Шуи на отдыхе в Севастополе вытолкнула родственницу из окна

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Суд обязал жительницу Шуи выплатить компенсацию по двум искам: за моральный ущерб родственнице, пострадавшей в уголовном деле о нанесении тяжких телесных повреждений, а также за имущественный ущерб фонду медицинского страхования, где проходило лечение потерпевшей.

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В ходе рассмотрения гражданского дела выяснилось, что в сентябре 2023 года между двумя жительницами Шуи произошел конфликт во время отдыха в Севастополе. Во время ссоры ответчица столкнула истца с незагороженной террасы второго этажа, в результате чего последняя получила серьезные травмы, потребовавшие длительного лечения и реабилитации. Истице была установлена группа инвалидности.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей, присудив ей 900 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщили в пресс-службе областного суда.

Кроме того, Шуйский городской суд удовлетворил иск прокурора Гагаринского района Севастополя в интересах Российской Федерации, представляя Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Севастополя.

Иск был основан на том, что в результате действий ответчицы фонд затратил более 190 тысяч рублей на медицинскую помощь пострадавшей. Иск прокурора был удовлетворён полностью, и суд обязал ответчицу возместить государству сумму, потраченную на лечение пострадавшей, пишут "Ивановские новости".