Доболелась до суда: надымчанку обвиняют в мошенничестве из-за фейкового больничного

Жительницу Ямала будут судить за фиктивный больничный

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В отношении жительницы Надымского района Ямала возбуждено уголовное дело за фиктивный больничный, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Женщина решила не выходить на работу, а провести время с семьёй. Чтобы избежать вопросов со стороны начальства, она договорилась со знакомой главврачом больницы о выдаче фиктивного больничного листа. За это надымчанка заплатила главврачу 12 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда — Ямал".

"Таким образом, надымчанка получила официальное основание не выходить на работу и причинила материальный ущерб Отделению фонда пенсионного и социального страхования, а также своему работодателю", — прокомментировали в прокуратуре.

Суд признал северянку виновной по п. "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в сфере получения социальных выплат), приговорив ее к штрафу в размере 40 тысяч рублей.