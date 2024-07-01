Страхование от ИИ теперь обязательно: Госдума утвердила новый закон об искусственном разуме

ГД приняла закон о страховании рисков от внедрения ИИ

3:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном страховании вреда, причиненного искусственным интеллектом (ИИ), в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Документ № 512628-8 был внесен правительством в Госдуму в декабре 2023 года. Поправки вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", сообщает Интерфакс.

В настоящее время страхование рисков в ЭПР является добровольным. Закон устанавливает, что программой ЭПР может предусматриваться требование к субъекту ЭПР о страховании гражданской ответственности за причинение вреда в рамках реализации ЭПР.

Принятый закон делает это страхование обязательным. Теперь программа ЭПР должна содержать положения о страховании гражданской ответственности участников за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе из-за использования решений, созданных с применением технологий ИИ. Закон также устанавливает требования к условиям такого страхования, включая минимальный размер страховой суммы, перечень рисков и страховых случаев.

В случае причинения вреда ИИ, помимо обязательного страхования, предлагается создавать комиссию для выяснения обстоятельств происшествия. ЦБ будет определять порядок работы такой комиссии для экспериментов с ИИ на финансовом рынке, а профильные министерства — в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.

Во втором чтении депутаты добавили поправку, обязывающую правительство ежегодно до 1 мая предоставлять в Госдуму и Совет Федерации государственный доклад о деятельности в рамках ЭПР. Также была добавлена поправка о сокращении с 30 до 20 рабочих дней срока рассмотрения инициатив о создании ЭПР в определенной сфере.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Закон о возможности установления ЭПР в сфере цифровых инноваций вступил в силу 28 января 2021 года. Он позволяет компаниям сократить затраты на внедрение новых технологий и снизить юридические риски, вводя специальное правовое регулирование, отличающееся от общего. Механизм ЭПР помогает собирать практические данные и получать обратную связь от участников перед утверждением новых нормативных актов.

Закон позволяет учреждать ЭПР в различных сферах: медицина и фармацевтика, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, сельское хозяйство, финансовый рынок, дистанционная продажа товаров и услуг, строительство, предоставление государственных и муниципальных услуг, промышленное производство и другие направления по решению правительства.