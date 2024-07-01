"Вам недоплачивают пенсию": мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых россиян

ЦБ: мошенники под видом Соцфонда предлагают россиянам увеличить пенсию

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мошенники начали использовать новую схему обмана. Пожилым людям звонят якобы от имени работников Социального фонда, сообщая о возможности увеличения пенсии из-за обнаруженного неучтённого стажа. Об этом сообщил Центробанк в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Людей, доверившихся этой информации, приглашают на консультацию в МФЦ или СФР, указывая реальные адреса, что создает впечатление достоверности. Однако, для записи на прием, мошенники просят предоставить паспортные данные, ИНН, СНИЛС и назвать код из СМС.

На самом деле, как отмечает ЦБ, мошенники используют эти данные для доступа к учётной записи человека на "Госуслугах", что позволяет им оформить кредит на имя жертвы.

Регулятор и СФР напоминают: настоящие работники фонда или МФЦ не звонят с такими предложениями. Если поступил подобный звонок, его следует немедленно прервать.