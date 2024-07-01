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Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью

При неправильном расчёте пенсии нужно обращаться в отделение ПФР

3:46
Страхование

Причиной неправильного начисления пенсий могут быть ошибки в трудовых книжках, сообщает сайт Пенсионного фонда. Если вы подозреваете, что расчёты некорректны, важно знать, как действовать, и при этом не стать жертвой мошенников, обманывающих пожилых россиян.

При неправильном расчёте пенсии нужно обращаться в отделение ПФР
Фото: Freepik by Ads, CC0

Обратиться за пенсией нужно заранее

Пенсию назначают после обращения в Пенсионный фонд, как только у человека возникает право на выплаты. Однако перемены места работы или проживания могут затруднить быстрое сбор документов. В них могут быть ошибки, например, неправильно указана должность или отсутствует печать, что влияет на размер пенсии или её назначение, особенно при досрочном выходе на пенсию.

ПФР рекомендует обращаться за пенсией заранее. Специалисты проверят документы и при необходимости сделают запросы на предыдущие места работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства. Тогда все бумаги будут готовы к моменту получения права на пенсию, и выплаты назначат оперативно.

Выгодные годы

Вопросы к размеру выплат могут возникнуть после получения первой пенсии. В таком случае следует обратиться в территориальное отделение ПФР за разъяснениями. Они должны предоставить подробный ответ с указанием общего трудового стажа и неучтённых периодов. Если из стажа выпадает длительный период, вспомните причины — возможно, это был уход за ребёнком или престарелым человеком, или работа в компании, не внесшей запись в трудовую книжку. ПФР запросит нужные документы для восполнения пробела, но инициировать это должен сам пенсионер.

Значение имеет и зарплата до 2002 года. Учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору пенсионера. Если в 2000–2001 годах зарплата была низкой, можно выбрать другие годы. ПФР пересчитает пенсию исходя из средней зарплаты по стране за тот период. После 2002 года важен период, когда поступали взносы в пенсионную систему.

Если вы не согласны с ответом территориального ПФР, можно обратиться в Пенсионный фонд РФ или в суд. Если ошибка в расчётах доказана документально, размер пенсии скорректируют автоматически с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Если сотрудники ПФР отказываются предоставить расчёты, можно добиться этого через суд. Через суд можно также взыскать неустойку и компенсацию морального рассказала "Парламентской газете" юрист Наталья Брежнева. Правда, сделать это удастся, лишь если ошибка произошла не по объективным причинам, а по вине сотрудника Фонда.

Перерасчет пенсии и мошенники

За помощью в перерасчёте пенсии можно обратиться в юридические бюро. Их сотрудники помогают с анализ пенсионных документов и расчётах, а если нужно — отстаивают интересы клиента в суде. Однако ь среди таких предложений и мошеннические. Поэтому важно обращаться только к проверенным специалистам, предупредила Брежнева.

Мошенники обычно звонят по телефону и объясняют пожилому человеку, что ему платят заниженную пенсию. "Эксперт" обещает добиться увеличения выплат на 5-10 тысяч рублей. После того пенсионер соглашается и переводит деньги за услуги "юриста", тот перестаёт отвечать на телефонные звонки, а офис неожиданно "переезжает".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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