Дагестан снова в антилидерах: количество ДТП и автоподстав в регионе зашкаливает

РСА: Дагестан лидирует по числу страховых случаев с автомобилями

Дагестан в очередной раз стали лидером по числу зарегистрированных аварий и страховых случаев, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Регион уже несколько лет подряд возглавляет общероссийский рейтинг по этому показателю.

Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Почти 9% водителей в Дагестане становятся участниками ДТП, что показывает не только высокий уровень аварийности в республике, но и серьёзное количество случаев автоподстав, имеющих целью незаконное получение выплат от страховщиков.

Критическая ситуация по авариям также сохраняется в Ингушетии и Чечне (7,8% и 7% страховых случаев соответственно).