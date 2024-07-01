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Дагестан снова в антилидерах: количество ДТП и автоподстав в регионе зашкаливает

РСА: Дагестан лидирует по числу страховых случаев с автомобилями

Страхование

Дагестан в очередной раз стали лидером по числу зарегистрированных аварий и страховых случаев, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Регион уже несколько лет подряд возглавляет общероссийский рейтинг по этому показателю.

РСА: Дагестан лидирует по числу страховых случаев с автомобилями
Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Почти 9% водителей в Дагестане становятся участниками ДТП, что показывает не только высокий уровень аварийности в республике, но и серьёзное количество случаев автоподстав, имеющих целью незаконное получение выплат от страховщиков.

Критическая ситуация по авариям также сохраняется в Ингушетии и Чечне (7,8% и 7% страховых случаев соответственно).

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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