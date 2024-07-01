Дагестан снова в антилидерах: количество ДТП и автоподстав в регионе зашкаливает

Дагестан в очередной раз стали лидером по числу зарегистрированных аварий и страховых случаев, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Регион уже несколько лет подряд возглавляет общероссийский рейтинг по этому показателю.
Почти 9% водителей в Дагестане становятся участниками ДТП, что показывает не только высокий уровень аварийности в республике, но и серьёзное количество случаев автоподстав, имеющих целью незаконное получение выплат от страховщиков.
Критическая ситуация по авариям также сохраняется в Ингушетии и Чечне (7,8% и 7% страховых случаев соответственно).
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