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"Ингосстрах" определил горячие точки: где чаще всего происходят ДТП по КАСКО и ОСАГО в 2024 году

Страховщики определили самые аварийные регионы России: лидеры и страховые выплаты

2:18
Страхование

В первом полугодии 2024 года компания "Ингосстрах" выявила регионы России с наибольшим количеством ДТП по программам КАСКО и ОСАГО на основе отзывов своих клиентов.

Страховщики определили самые аварийные регионы России: лидеры и страховые выплаты
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По данным ОСАГО, самыми аварийными регионами с января по июнь стали Ивановская область (14,3%), Республика Ингушетия (13,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (13,8%), Республика Татарстан (13,1%) и Тверская область (13,0%). Интересно, что Ханты-Мансийский автономный округ, Тверская область и Республика Татарстан также входили в лидеры по аварийности в 2023 году.

По программе КАСКО наибольшее количество аварий зафиксировано в Костромской области (28,0%), Москве (27,6%), Тульской области (24,7%), Тверской области (24,8%) и Удмуртской Республике (24,5%). В прошлом году Москва, Костромская область и Тверская область также выделялись высоким уровнем аварийности.

Самая значительная страховая выплата по программе КАСКО составила более 16 миллионов рублей в результате инцидента в Новосибирске. В этом случае виновник, по мотивам личных разногласий, поджег застрахованный автомобиль Bentley Continental, который был признан невосстанавливаемым после пожара.

Ещё один серьёзный инцидент произошел в Москве, где водитель на Mercedes-Benz G500 потерял управление на мокрой дороге и перевернулся, что также привело к значительному ущербу и выплате страхового возмещения более 14 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге аналогичный случай затронул клиента "Ингосстраха", управлявшего BMW X5, который также перевернулся после потери контроля на дороге. В результате автомобиль был признан невосстанавливаемым, и страховая компания выплатила клиенту более 12 миллионов рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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