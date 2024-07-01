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Связали и требовали деньги: на дом экс-гендиректора "Росгосстраха" напали трое грабителей

Трое неизвестных в балаклавах напали на дом экс-директора "Росгосстраха"

0:42
Страхование

В Подмосковье трое неизвестных в балаклавах напали на бывшего гендиректора компании "Росгосстрах" Дмитрия Маркарова, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.

Трое неизвестных в балаклавах напали на дом экс-директора "Росгосстраха"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным правоохранительных органов, злоумышленники проникли в частный дом бывшего топ-менеджера в Лосино-Петровском, связали Маркарова и его жену и угрожали им, требуя денег. Супруги отдали грабителям наличные и ювелирные изделия на сумму более миллиона рублей, после чего нападавшие покинули дом.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о разбое. Преступники объявлены в розыск.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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