Связали и требовали деньги: на дом экс-гендиректора "Росгосстраха" напали трое грабителей

В Подмосковье трое неизвестных в балаклавах напали на бывшего гендиректора компании "Росгосстрах" Дмитрия Маркарова, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники проникли в частный дом бывшего топ-менеджера в Лосино-Петровском, связали Маркарова и его жену и угрожали им, требуя денег. Супруги отдали грабителям наличные и ювелирные изделия на сумму более миллиона рублей, после чего нападавшие покинули дом.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о разбое. Преступники объявлены в розыск.
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