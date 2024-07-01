Агрострахование в России: общие премии упали на 5%, но выплаты выросли на 80,4% за первый квартал 2024 года

Выплаты по агрострахованию выросли до 925 млн рублей в начале 2024 года

3:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом квартале 2024 года общие премии, собранные российскими компаниями в агростраховании, снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 1,8 млрд рублей, согласно данным Банка России. Выплаты по этой категории увеличились на 80,4%, достигнув 925 млн рублей.

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Уровень выплат в агростраховании в целом составил 51,6% в текущем первом квартале, что значительно выше, чем 27,2% за аналогичный период предыдущего года.

Премии по страхованию с государственной поддержкой сократились на 13,7% до 1,4 млрд рублей, их доля в общих премиях по сельхозстрахованию составила 77%. Большая часть этих премий (60,8%, или 838,5 млн рублей) пришлась на страхование урожая, около 37,4% (515,2 млн рублей) — на страхование животных, а остальные доли — на страхование многолетних насаждений и товарной аквакультуры.

Премии по страхованию без государственной поддержки увеличились на 42,8%, составив почти 413,5 млн рублей, их доля в общих премиях достигла 23%. Основная часть этих премий (73%, или 301,7 млн рублей) пришлась на страхование животных.

Количество заключённых договоров сельхозстрахования в первом квартале сократилось на 15,3%, составив 6,7 тыс. договоров.

Средняя премия в секторе агрострахования увеличилась на 12,1%, достигнув 384,3 тыс. рублей. Средняя премия по договорам с господдержкой сократилась на 37,6%, а по договорам без господдержки выросла на 74,2%.

Объём выплат по сельхозстрахованию с государственной поддержкой увеличился на 24,9%, достигнув 544,8 млн рублей, в то время как выплаты без господдержки увеличились в 5 раз, составив 380 млн рублей.

В первом квартале 2024 года было заявлено 506 страховых случаев (рост на 33,2%) и урегулировано 304 случая (рост на 16,9%). Средняя выплата по договорам агрострахования составила 3 млн рублей, что на 54,3% выше, чем в прошлом году.

Отказы в страховой выплате увеличились на 7,6%, составив 113 случаев.

Десять ведущих агростраховщиков собрали 99,1% всех премий по сельхозстрахованию.

АО "СК "РСХБ-Страхование" стало лидером сектора, собрав 55,8% всех премий и увеличив свои показатели на 26,2%, сообщает портал "Финмаркет".