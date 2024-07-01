Психологическое благополучие и экономия: как правильно использовать ресурсы ОМС и ДМС

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Психологическая помощь: услуги психологов и психотерапевтов по ОМС и ДМС

1:52
Страхование

Даже у здорового человека могут возникнуть моменты, когда требуется психологическая поддержка. Важно заметить, что забота о психическом здоровье может помочь избежать серьёзных проблем в будущем. Например, игнорирование внутренних конфликтов может привести к ухудшению физического состояния, что в свою очередь требует долгосрочного и затратного лечения у психотерапевтов.

Психологическая помощь: услуги психологов и психотерапевтов по ОМС и ДМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Получение психологической помощи не всегда требует значительных финансовых затрат. Например, услуги психологов частично или полностью покрываются полисом ОМС, они доступны в городских службах и на горячих линиях, а также в учебных заведениях.

Психологи занимаются широким спектром проблем, включая стресс, тревогу, депрессию, межличностные конфликты и личностный рост. Приём у психолога обычно включает в себя беседу, которая может проходить как в кабинете, так и онлайн.

Психотерапевты, в свою очередь, работают с более серьёзными случаями, такими как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и другие сложные проблемы. Они могут использовать различные терапевтические методы и техники, требующие времени и регулярных встреч. Услуги психотерапевтов также могут быть покрыты ОМС или ДМС.

Психиатры, кроме того, специализируются на медикаментозном лечении и могут проводить психотерапию. Они занимаются психическими расстройствами, такими как депрессия, биполярное расстройство и шизофрения.

Важно подчеркнуть, что забота о психическом здоровье может предотвратить значительные расходы в будущем, поэтому вовремя обращаться за помощью к специалистам нужно для поддержания общего благополучия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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