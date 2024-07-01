Swiss Re прогнозирует рост продаж электромобилей до 2030 года: вызовы для страховщиков и необходимость в сотрудничестве с автопроизводителями

Почему электромобили становятся главной проблемой для страховщиков?

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

В последнем отчёте компания Swiss Re прогнозирует, что мировой рынок электромобилей (EV) будет расти на 30% ежегодно до 2030 года, что приведёт к увеличению рынка страхования электромобилей до более $200 млрд к 2030 году, сравнимо с $51 млрд в 2022 году.

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Этот рост обусловлен изменениями в моделях вождения электромобилей, расходами на ремонт и сопутствующими рисками, что ставит под угрозу прибыльность андеррайтинга и подчёркивает необходимость более тесного взаимодействия между автопроизводителями и страховщиками.

Несмотря на высокие премии, в 2023 году страховщики столкнулись с превышением совокупных коэффициентов по страхованию электромобилей на уровне 100%, что подчёркивает необходимость углубления сотрудничества для достижения устойчивых результатов.

Расширение рынка электромобилей быстро меняет картину рисков для автострахования. В 2023 году было продано около 14 миллионов электромобилей по всему миру, что на 35% больше, чем годом ранее, и их доля на рынке составила 18%. В разных регионах этот переход к электромобилям различается: в США доля электромобилей составляет 10%, в Китае — 38%, в ЕС — 22%, а в странах Северной Европы более 50%.

Прогнозы Международного энергетического агентства говорят о продолжении роста продаж на 30% ежегодно до 2030 года, с ожидаемой долей электромобилей в половине всех новых продаж к 2035 году.

Высокие затраты на ремонт и повышенный уровень аварийности создают проблемы с андеррайтингом, требуя глубокого сотрудничества между страховщиками и производителями для управления этими рисками.

Таким образом, рост популярности электромобилей создаёт новые вызовы для страховщиков, связанные с изменениями в поведении водителей и рисками транспортных средств, сообщает "ALLINSURANCE.KZ".