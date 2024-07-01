Социальный фонд России начнёт регулярное информирование о пенсионных счетах в частных фондах через портал "Госуслуги"

Согласно новому законодательству, Социальный фонд России будет регулярно информировать граждан о состоянии их пенсионных счетов в частных пенсионных фондах. Это включает уведомления о суммах накоплений и возможных выплатах, сообщают "РИА Новости".
Информацию будут получать женщины от 40 лет и мужчины от 45 лет раз в три года. Уведомления будут отправляться в личные кабинеты на портале "Госуслуг" с 1 июля по 31 декабря.
Кроме того, с этой же даты граждане смогут подать заявление на разовый взнос по договору долгосрочных сбережений или уведомление об отказе от перевода пенсионных накоплений в виде единовременного взноса, используя портал "Госуслуг".
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