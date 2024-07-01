В РФ введены ограничения на увеличение процентной ставки по ипотеке в случае отказа заёмщика от страхования

Банки в России больше не смогут навязывать дорогостоящее страхование

2:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 июля российские банки не смогут существенно повышать процентную ставку по ипотеке, если заёмщик отказался от необязательного страхования или расторг договор на него. Новый закон вступил в силу.

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Процентная ставка может изменяться только в пределах условий аналогичных ипотечных договоров без страхования, сообщает ТАСС.

Управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов отметил, что банки и их страховые подразделения стараются продать заёмщикам пакетное страхование, включающее обязательное страхование недвижимости и добровольное страхование жизни, здоровья и потери работы. Такие предложения часто дороже услуг других страховых компаний.

Стоимость добровольного страхования зависит от банка, возраста заёмщика и размера его долга. Например, для 35-летнего мужчины с ипотекой на 5 млн рублей страхование жизни и здоровья стоит 7-11 тыс. рублей, а пакетное предложение — 8-15 тыс. рублей, из которых 4-6 тыс. рублей составляет страховка недвижимости. Для заёмщиков старше 55-60 лет стоимость страхования может превышать 70-100 тыс. рублей.

Директор по ипотечным продажам ГК "А101" Рустам Азизов добавил, что для заёмщиков 30-40 лет расходы на страхование были приемлемыми, и оформление страховки было выгоднее, чем более высокая ставка по кредиту. В случае страхового случая ипотеку погашала страховая компания.

После вступления закона большинство заёмщиков перестанет оформлять добровольное страхование, что увеличит риски для банков. Банки будут учитывать эти риски при определении ставки. Однако механизм конкуренции вынудит банки не вводить слишком жесткие санкции за отказ от добровольного страхования, чтобы не потерять клиентов.