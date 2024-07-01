С 1 июля начилась выдача международных страховых полисов по программе "Синяя карта" в России

Сегодня, 1 июля, стартует программа "Синяя карта" по выдаче российских страховых полисов. Эти сертификаты являются частью международной системы страхования и подтверждают наличие у автовладельцев страхового полиса гражданской ответственности при поездках за границу.
До 14 июля стоимость страховки будет рассчитываться по действующим тарифам, после чего начнут применяться новые сниженные базовые тарифы. Процедура перерасчёта тарифов также изменится: теперь обновления будут происходить ежеквартально, а не ежемесячно.
В ближайшее время россияне смогут оформлять свои страховые полисы "Синяя карта" как в традиционном бумажном виде, так и в электронном формате. Однако для полного перехода на электронную регистрацию потребуются дополнительные согласования нормативных актов и синхронизация решений между двумя странами.
Российские страховщики завершили доработку своих информационных систем, что позволяет им печатать свидетельства о международном страховании автогражданской ответственности непосредственно при подписании договора. Это упрощает процесс получения необходимого документа для водителей, планирующих выезд за границу, сообщает gosrf.ru.
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