С 1 июля начилась выдача международных страховых полисов по программе "Синяя карта" в России

В России стартует программа по предоставлению страховых сертификатов "Синяя карта"

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сегодня, 1 июля, стартует программа "Синяя карта" по выдаче российских страховых полисов. Эти сертификаты являются частью международной системы страхования и подтверждают наличие у автовладельцев страхового полиса гражданской ответственности при поездках за границу.

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До 14 июля стоимость страховки будет рассчитываться по действующим тарифам, после чего начнут применяться новые сниженные базовые тарифы. Процедура перерасчёта тарифов также изменится: теперь обновления будут происходить ежеквартально, а не ежемесячно.

В ближайшее время россияне смогут оформлять свои страховые полисы "Синяя карта" как в традиционном бумажном виде, так и в электронном формате. Однако для полного перехода на электронную регистрацию потребуются дополнительные согласования нормативных актов и синхронизация решений между двумя странами.

Российские страховщики завершили доработку своих информационных систем, что позволяет им печатать свидетельства о международном страховании автогражданской ответственности непосредственно при подписании договора. Это упрощает процесс получения необходимого документа для водителей, планирующих выезд за границу, сообщает gosrf.ru.