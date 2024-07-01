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Эффективность диспансерного наблюдения в ОМС: ключевые аспекты и частота осмотров для пациентов с различными уровнями риска

Секреты здоровья от экспертов ОМС: как избежать сердечно-сосудистых проблем

2:03
Страхование

В последние годы ОМС активно развивает превентивную медицину, что способствует предотвращению множества заболеваний и поддержанию долгосрочного здоровья.

Секреты здоровья от экспертов ОМС: как избежать сердечно-сосудистых проблем
Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Качество жизни и продолжительность жизни пациентов с такими заболеваниями напрямую зависят от регулярного медицинского наблюдения, включая диспансерное.

Частота проведения диспансерных осмотров варьируется в зависимости от риска заболевания, однако для стабильных состояний рекомендуется проведение не реже одного раза в год. Пациентам с умеренным и низким риском, контролирующим артериальное давление, рекомендуется проходить осмотр каждые 4-6 месяцев. Основные процедуры на осмотре включают измерение артериального давления, оценку физического состояния и регулярный мониторинг анализов мочи и крови.

После инфаркта миокарда пациенты проходят специализированное диспансерное наблюдение под руководством кардиолога и, в последующем, терапевта.

Ключевым элементом успешного восстановления и поддержания здоровья является соблюдение предписанных лечебных мероприятий, включая регулярные осмотры и прием необходимых лекарств. Пациенты, перенесшие серьезные сердечно-сосудистые вмешательства, имеют право на бесплатные лекарства в течение определенного срока с момента постановки на диспансерный учет.

Эксперты в области ОМС подчеркивают важность своевременного обращения к врачу или скорой помощи при появлении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Диспансерное наблюдение строго регулируется нормативами, что позволяет страховым медицинским организациям обеспечивать его высокое качество. При возникновении трудностей с доступом к медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения рекомендуется обращаться в страховую медицинскую организацию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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