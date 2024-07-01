Как быстро восстановить утерянный полис ОСАГО: ключевые этапы и советы экспертов

Для восстановления утерянного полиса ОСАГО нужно обратиться в страховую компанию, с которой был заключён договор обязательного страхования автогражданской ответственности.
Необходимые документы:
Заявление на выдачу дубликата полиса оформляется непосредственно в страховой компании. Первый дубликат выдаётся бесплатно. При повторной утрате потребуется оплатить стоимость бланка полиса.
Если владелец полиса ОСАГО признан недееспособным, его интересы могут представлять опекун или попечитель. Для получения более детальной информации рекомендуется проконсультироваться с юристом.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.