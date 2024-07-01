Частые причины отказа в страховой выплате: от незастрахованных случаев до умышленных повреждений

Одной из самых частых причин отказа страховых компаний в выплате является отсутствие страхового случая в перечне рисков или его включение в список исключений. Вторая по распространённости причина — установление факта умышленного нанесения ущерба имуществу самим собственником.
Кроме того, страховая компания может отказать или пересчитать сумму выплаты в следующих случаях:
Не стоит пытаться обманывать страховую компанию, так как это может иметь серьёзные последствия. В случае доказательства мошенничества страховщиком, есть риск не только остаться без выплаты, но и испортить свою кредитную историю.
Этот риск особенно велик, если страховая компания сотрудничает с банком. Информация о попытке мошенничества может быть передана в бюро кредитных историй, что приведёт к снижению кредитного рейтинга и затруднит получение кредита или устройство на работу.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.