Частые причины отказа в страховой выплате: от незастрахованных случаев до умышленных повреждений

Как страховые компании отказывают в выплате

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Одной из самых частых причин отказа страховых компаний в выплате является отсутствие страхового случая в перечне рисков или его включение в список исключений. Вторая по распространённости причина — установление факта умышленного нанесения ущерба имуществу самим собственником.

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Кроме того, страховая компания может отказать или пересчитать сумму выплаты в следующих случаях:

Имущество застраховано одновременно в двух страховых компаниях от одинаковых рисков. В этом случае обе компании разделят сумму компенсации таким образом, что собственник получит только сумму, соответствующую стоимости пострадавшего имущества. Размер страховой выплаты всегда указан в договоре, и получить больше невозможно.

Собственник завысил стоимость страхуемого имущества с целью обмана страховой компании. Однако страховая компания обязана доказать факт обмана перед отказом в выплате. В случае установления обмана, договор страхования может быть признан недействительным, что приведет к отсутствию выплаты или пересмотру условий договора с компенсацией в меньшем размере.

Не стоит пытаться обманывать страховую компанию, так как это может иметь серьёзные последствия. В случае доказательства мошенничества страховщиком, есть риск не только остаться без выплаты, но и испортить свою кредитную историю.

Этот риск особенно велик, если страховая компания сотрудничает с банком. Информация о попытке мошенничества может быть передана в бюро кредитных историй, что приведёт к снижению кредитного рейтинга и затруднит получение кредита или устройство на работу.