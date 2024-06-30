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Всё, что нужно знать о страховании имущества: распространённые ошибки и как их избежать

Топ-5 частых ошибок при страховании имущества

2:16
Страхование

Страхование имущества играет ключевую роль в предотвращении финансовых потерь. Тем не менее, выбор страховки может сопровождаться определёнными сложностями.

Топ-5 частых ошибок при страховании имущества
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Существуют несколько распространённых ошибок, которых следует избегать при страховании имущества. Вот некоторые из них:

Недострахование и перестрахование

В попытке сократить расходы владельцы часто страхуют свое имущество на сумму, недостаточную для полной замены. В таком случае при возникновении страхового случая компенсация может покрыть лишь часть ущерба, пропорциональную отношению страховой суммы к реальной стоимости имущества.

С другой стороны, перестрахование предполагает указание завышенной стоимости имущества в страховом договоре. Это приводит к высоким страховым взносам, однако при наступлении страхового случая компенсация будет определяться на основе реального ущерба, оцененного независимым экспертом.

Ожидание полной выплаты при страховом случае

Полная выплата возможна лишь в редких случаях, например, если дом полностью разрушен. Такие ситуации случаются редко и обычно связаны с техногенными или природными катастрофами, а также терактами.

В большинстве страховых полисов риск терроризма не предусмотрен, а при пожаре или взрыве газа пострадавшие могут получить лишь часть страховой суммы, указанной в договоре.

Оформление страховки на дом без осмотра

Стандартный страховой полис без осмотра может оказаться значительно дороже и с ограниченным покрытием. В таком случае сумма возмещения будет минимальной.

Утилизация чеков, квитанций и других документов

Для обеспечения компенсации при страховом случае необходимо сохранять все документы, подтверждающие стоимость ремонта и приобретенных предметов. Страховщики часто занижают сумму выплаты, поэтому всегда нужно сохранять все документы.

Жильё без защиты

Установка охранной сигнализации может помочь сэкономить на стоимости полиса, так как многие страховщики предоставляют скидки владельцам домов с системами безопасности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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