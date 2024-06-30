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Полное страхование квартиры: защита от пожаров, наводнений и краж — как выбрать и что делать при наступлении страхового случая

Как выбрать страховой полис для квартиры: защита от рисков и компенсации

1:14
Страхование

Страхование квартиры предоставляет защиту от различных рисков, таких как пожары, наводнения и кражи. Выбор подходящего страхового полиса зависит от индивидуальных предпочтений и рисков, которые необходимо обезопасить.

Как выбрать страховой полис для квартиры: защита от рисков и компенсации
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В случае наступления страхового случая важно обратиться за помощью и связаться со страховой компанией. Оценка ущерба и выплата возмещения производятся специалистами страховой компании. Размер страховых выплат зависит от оценки ущерба и максимальной суммы страховки, указанной в полисе. В определенных ситуациях, таких как неправильное использование оборудования или предоставление недостоверной информации о жилье, страховая компания может отказать в выплате.

Франшиза в страховании помогает снизить стоимость полиса и может быть условной или безусловной. Для аренды квартиры необходимо оформить страховку на недвижимость, включая отделку, ремонт, движимое имущество, а также страхование гражданской ответственности.

Некоторые страховые компании предлагают возможность страхования съемных квартир, даже если вы не являетесь их владельцем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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