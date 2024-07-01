Почему стоит застраховать своего питомца: основные виды страховок и как выбрать лучший вариант

Как застраховать питомца: советы экспертов по выбору страховки

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сегодня многие владельцы домашних животных задумываются о страховании своих питомцев. Это связано с тем, что лечение и диагностика заболеваний у животных могут потребовать значительных затрат. Эксперты поделились рекомендациями, как выбрать подходящую страховку для питомца, чтобы в случае необходимости получить возмещение.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, CC BY-SA 2.0

В России доступны два основных вида страховок для питомцев: страхование с выплатами и услуги телеветеринарии. В первом случае владелец оплачивает ветеринарные услуги из собственного кармана, а затем может подать на частичную или полную компенсацию затрат.

Второй вариант включает консультации с ветеринарами в удаленном формате, например, по телефону, видеосвязи или через чат. Преимущество этого сервиса в том, что консультации доступны в любое время и в любом месте при наличии интернета и мобильной связи.

Для оформления страховки владельцу питомца необходимо подготовить пакет документов, включающий выписки из ветеринарной клиники с подписью врача и печатью клиники, кассовые чеки за оказанные услуги с детализацией расходов, чеки на приобретенные лекарства, результаты диагностики, заявление и копию паспорта владельца.