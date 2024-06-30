Как правильно оформить ОСАГО и избежать ошибок: ответы на 7 ключевых вопросов

Что нужно знать о полисе ОСАГО: советы по оформлению и получению выплат

2:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

ОСАГО — обязательный полис автогражданской ответственности. В случае ДТП пострадавший не будет требовать деньги с виновника: это сделает страховая компания. "Финуслуги" ответили на 7 популярных вопросов по ОСАГО.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Почему у страховщиков разная стоимость ОСАГО?

Страховые компании устанавливают базовые тарифы от 2 746 до 4 924 рублей. Стоимость полиса рассчитывается с учётом индивидуальных коэффициентов, поэтому перед покупкой стоит сравнить предложения разных страховщиков, учитывая не только цену, но и рейтинг компании.

Что делать при ошибке в полисе?

Ошибки в ОСАГО могут стать причиной отказа в выплате. При обнаружении некорректных данных нужно обратиться к страховщику для исправления ошибки.

Что делать, если выплата превышает лимит по ОСАГО?

Максимальная выплата по стандартному ОСАГО — 400 тысяч рублей. Если ущерб превышает эту сумму, виновник ДТП оплачивает разницу. Для увеличения лимита можно купить расширенный полис.

Можно ли купить полис заранее?

Да, но не более чем за 30 дней до его начала. Стоимость полиса при этом не изменится.

Какой полис лучше для водителя-новичка?

Новичкам лучше оформить стандартный закрытый полис, который позволит начать накапливать скидку за безаварийное вождение, снижая стоимость ОСАГО с каждым годом.

Что делать при ДТП?

Сначала убедитесь в отсутствии пострадавших. Если они есть, вызовите скорую и окажите первую помощь. Затем сообщите о ДТП в страховую компанию. Сотрудник подскажет, оформить ли Европротокол или дождаться ГИБДД.

Какие документы нужны для получения выплаты?

Все участники ДТП должны известить своего страховщика в течение 5 рабочих дней. Для получения выплаты нужны:

Заполненный бланк извещения о ДТП Заявление о прямом возмещении убытков Полис ОСАГО Паспорт и копия водительского удостоверения Документы на машину Доверенность от собственника ТС, если заявляет не собственник Банковские реквизиты

Страховщик выплатит возмещение в течение 20 календарных дней (кроме праздников).