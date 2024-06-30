Кто несёт ущерб за товар в международной торговле?

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

В международной торговле риски обычно ложатся на покупателей. С момента передачи груза транспортному предприятию, будь то железная дорога, почта или другая транспортная организация, ответственность за груз переходит на покупателя. В таких случаях необходимо заключить договор транспортного страхования.

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Перевозчики несут ответственность за повреждение или потерю товаров, переданных им по договору перевозки. Однако их ответственность в случаях ущерба ограничена по размеру и часто по условиям его возникновения.

Каждый способ транспортировки связан с риском повреждения или потери груза в пути. Это относится как к морским, наземным, речным, так и к воздушным перевозкам как во внутренней, так и в международной торговле. Ущерб несёт лицо, которое в момент его возникновения было ответственным за груз.

Если это продавец, он должен поставить товар заново, без повторной оплаты. Если же ущерб понёс покупатель, то независимо от того, получил он повреждённый товар или вообще его не получил, он должен оплатить продавцу полную стоимость товара.