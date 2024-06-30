Разделение рисков между покупателем и продавцом в международном праве

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно условиям Инкотермс, которые стали основой торгового права, покупатель обычно несёт риски во время транспортировки товара от порта погрузки. Это происходит с момента, когда грузы пересекают борт морского судна (или с момента их погрузки на транспортное средство при наземных перевозках).

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

С этого момента риски повреждения и потери товара переходят на покупателя, и продавец за них уже не отвечает. Покупатель должен заплатить полную согласованную цену за товары, даже если они были повреждены или не доставлены вовсе.

Если импортёр покупает товары на условиях CIF или CIP, он должен полагаться на зарубежную страховую компанию, с которой продавец заключил договор страхования грузов. Поэтому импортёру рекомендуется самостоятельно застраховать свою покупку. Однако это именно экспортер должен, исходя из своих интересов, включить в предложение страхование товаров, то есть, по возможности, заключить контракт на условиях CIF или CIP.