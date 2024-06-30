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Что входит в полное каско?

Страхование

Полное каско-страхование обеспечивает защиту от всех рисков, которые покрываются неполным каско-страхованием, а также от ущерба, связанного с авариями и действиями третьих лиц.

Что входит в полное каско?
Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, CC BY-SA 4.0

Если автомобиль повреждается в результате аварии, которая произошла из-за внешнего механического воздействия, и это приводит к возникновению ущерба, то такой ущерб покрывается полным каско-страхованием.

Хулиганское действие считается страховым случаем, если оно является результатом озорства и ущерб владельцу автомобиля был нанесён случайно. Злонамеренным действием считается умышленное причинение ущерба конкретному автомобилю.

В рамках каско-страхования возмещаются ущербы, связанные с повреждением (стоимость ремонта), уничтожением (стоимость приобретения) или утратой (угон) автомобиля. Однако страховая защита не распространяется на следующие позиции: улучшения и изменения автомобиля; ремонт изношенных частей; расходы на перегон и регистрацию; простой и затраты на аренду автомобиля; топливо и другие расходы.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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