Что входит в полное каско?

Полное каско-страхование обеспечивает защиту от всех рисков, которые покрываются неполным каско-страхованием, а также от ущерба, связанного с авариями и действиями третьих лиц.

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Если автомобиль повреждается в результате аварии, которая произошла из-за внешнего механического воздействия, и это приводит к возникновению ущерба, то такой ущерб покрывается полным каско-страхованием.

Хулиганское действие считается страховым случаем, если оно является результатом озорства и ущерб владельцу автомобиля был нанесён случайно. Злонамеренным действием считается умышленное причинение ущерба конкретному автомобилю.

В рамках каско-страхования возмещаются ущербы, связанные с повреждением (стоимость ремонта), уничтожением (стоимость приобретения) или утратой (угон) автомобиля. Однако страховая защита не распространяется на следующие позиции: улучшения и изменения автомобиля; ремонт изношенных частей; расходы на перегон и регистрацию; простой и затраты на аренду автомобиля; топливо и другие расходы.