Объём страхования при неполном каско

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Объем страхового покрытия в неполном каско-страховании:

Фото: openverse by Martin Lopatka, CC BY-SA 2.0

1. Пожар, взрыв. Страховая защита распространяется не только на случай, когда автомобиль охвачен огнем, но и на ситуации, когда на него воздействует дым, копоть или жар.

2. Кража. Под страховой защитой находятся не только случаи кражи, грабежа и тайного присвоения, но и повреждения, которые могли возникнуть при попытке кражи или угона.

3. Ураган, град, молния, наводнение. Страховая защита распространяется на ущерб, причиненный автомобилю непосредственно этими природными силами. Также возмещаются ущербы, которые возникли от обрушения этих стихийных явлений на автомобиль.

4. Повреждения от диких животных. Страховая защита покрывает повреждения автомобилей, возникшие от столкновения с дикими животными (диким кабаном, лисой, косулей, зайцем и другими). Однако ущербы, которые произошли из-за попытки избежать столкновения, не возмещаются.

5. Повреждение стекла. Возмещается ущерб, причиненный остекленным частям автомобиля, даже если они изготовлены из искусственного материала, например, из пластика.

6. Повреждение проводки в результате короткого замыкания. Страховая защита распространяется на повреждение кабеля, включая замену его части, а также расходы на материалы и оплату труда.