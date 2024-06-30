Понятие транспортного страхования: кратко о каско

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Транспортное страхование – это страхование от различных рисков, которые могут возникнуть во время движения транспортного средства или при подготовке к перевозке грузов. В отличие от страхования автогражданской ответственности, транспортное страхование не является обязательным по закону, но оно позволяет защитить своё транспортное средство.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Транспортное страхование также известно как "каско-страхование**. Слово «каско» происходит из испанского языка и означает «корпус». Оно включает в себя страхование транспортного средства от повреждений, утраты или уничтожения, а также от повреждения или уничтожения предметов, которые находятся на нём или под замком.

В рамках каско-страхования предлагаются два варианта: неполное каско и полное каско. Эти виды страхования отличаются по объёму страхуемых рисков. Объём страхования может быть согласован со страховщиком по вашему выбору и может различаться в разных страховых компаниях.