Специфика эволюции транспортного страхования

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Транспортное страхование в процессе своего развития претерпело значительные изменения. Оно выделилось в отдельное направление, например, появилось автомобильное страхование. Кроме того, произошло разделение на более узкие специализации внутри некоторых видов страхования.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Классическое транспортное страхование теперь включает в себя риски, которые раньше не считались транспортными. Например, теперь оно распространяется на складирование грузов перед отправкой и после прибытия. Также в каско-страхование морских судов были добавлены претензии по гражданской ответственности.

Важными направлениями транспортного страхования являются:

* морское страхование;

* страхование перевозок;

* авиационное страхование;

* комбинированное транспортное страхование при перевозках разными видами транспорта;

* другие комбинированные страховые продукты, которые формируются в соответствии с потребностями клиентов.

Транспортное страхование — это страхование интересов, связанных с транспортировкой грузов и людей. Оно охватывает широкий спектр возможных ущербов, что требует индивидуального подхода к формированию страховой защиты.