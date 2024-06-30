Специфика эволюции транспортного страхования

Транспортное страхование в процессе своего развития претерпело значительные изменения. Оно выделилось в отдельное направление, например, появилось автомобильное страхование. Кроме того, произошло разделение на более узкие специализации внутри некоторых видов страхования.
Классическое транспортное страхование теперь включает в себя риски, которые раньше не считались транспортными. Например, теперь оно распространяется на складирование грузов перед отправкой и после прибытия. Также в каско-страхование морских судов были добавлены претензии по гражданской ответственности.
Важными направлениями транспортного страхования являются:
* морское страхование;
* страхование перевозок;
* авиационное страхование;
* комбинированное транспортное страхование при перевозках разными видами транспорта;
* другие комбинированные страховые продукты, которые формируются в соответствии с потребностями клиентов.
Транспортное страхование — это страхование интересов, связанных с транспортировкой грузов и людей. Оно охватывает широкий спектр возможных ущербов, что требует индивидуального подхода к формированию страховой защиты.
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