Наиболее распространённые страховые риски в бизнесе

1:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наиболее популярными и поэтому развитыми страховыми продуктами в области страхования предпринимательских рисков являются:

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1. Страхование от перерыва в производстве — это страхование от огня, взрыва и других подобных событий.

2. Страхование рисков банковской деятельности, объединённое в общий пакет страхового обеспечения для банков — Bankers Blanket Bond (BBB). Помимо стандартных рисков, таких как пожар, авария или наводнение, этот договор также покрывает убытки, связанные с чрезмерным доверием сотрудникам, утратой денег и ценностей при инкассации и транспортировке, а также убытки от приёма фальшивых банкнот.

3. Кредитные (финансовые) риски за рубежом покрываются специальным страхованием — делькредере. Делькредере защищает поставщика от дебиторской задолженности, которая может возникнуть у него. Если эта задолженность не будет погашена вовремя, поставщик может потерять ликвидность и обанкротиться.

4. Страхование экспортных кредитов появилось в 1978 году, когда в рамках стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было разработано и начало применяться Соглашение по официальным экспортным кредитам (Agreement on Guidelines for Officially Supported Export Credits) как инструмент государственного протекционизма во внешней торговле.

Особенности заключения и исполнения договоров по страховой защите от предпринимательских рисков определены законодательством:

* Наличие имущественного интереса у страхователя;

* Договор может быть заключён в пользу третьего лица без установленного перечня последнего;

* Договор должен сопровождаться оформлением полиса, который передаётся страховщику.