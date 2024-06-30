Что предполагает страхование предпринимательских рисков?

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Российской Федерации предусмотрено страхование предпринимательских рисков. Договор страхования предпринимательских рисков может быть заключён только в пользу самого страхователя и только для страхования рисков, связанных с его предпринимательской деятельностью.

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Если договор страхования предпринимательского риска заключён лицом, не являющимся предпринимателем, то такой договор считается ничтожным. Однако если договор страхования предпринимательского риска заключён в пользу лица, не являющегося страхователем, то он всё равно считается заключённым в пользу страхователя.

Страхование предпринимательских рисков позволяет возместить предпринимателю убытки или неполученные доходы от застрахованной предпринимательской деятельности в случае нарушения обязательств его контрагентами или при изменении условий этой деятельности по независящим от него обстоятельствам.

К предпринимательским рискам, которые можно застраховать, относятся:

* страхование от перерыва в производстве из-за утраты или повреждения имущества в результате пожаров, взрывов, аварий и других событий;

* страхование рисков банковской деятельности;

* страхование инвестиций от политических и коммерческих рисков;

* страхование депозитов;

* страхование финансовых гарантий;

* страхование кредитных (финансовых) рисков;

* страхование экспортных кредитов и другие виды страхования.