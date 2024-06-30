Что предполагает страхование предпринимательских рисков?

В Российской Федерации предусмотрено страхование предпринимательских рисков. Договор страхования предпринимательских рисков может быть заключён только в пользу самого страхователя и только для страхования рисков, связанных с его предпринимательской деятельностью.
Если договор страхования предпринимательского риска заключён лицом, не являющимся предпринимателем, то такой договор считается ничтожным. Однако если договор страхования предпринимательского риска заключён в пользу лица, не являющегося страхователем, то он всё равно считается заключённым в пользу страхователя.
Страхование предпринимательских рисков позволяет возместить предпринимателю убытки или неполученные доходы от застрахованной предпринимательской деятельности в случае нарушения обязательств его контрагентами или при изменении условий этой деятельности по независящим от него обстоятельствам.
К предпринимательским рискам, которые можно застраховать, относятся:
* страхование от перерыва в производстве из-за утраты или повреждения имущества в результате пожаров, взрывов, аварий и других событий;
* страхование рисков банковской деятельности;
* страхование инвестиций от политических и коммерческих рисков;
* страхование депозитов;
* страхование финансовых гарантий;
* страхование кредитных (финансовых) рисков;
* страхование экспортных кредитов и другие виды страхования.
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