Параметры, необходимые для указания, для получения страховки за здание

0:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

В заявлении на страхование имущества необходимо ответить на следующие вопросы:

- о конструктивных особенностях здания (дома);

- об обстоятельствах, которые могут повысить степень риска;

- о том, как используется дом или квартира (проживают ли в ней постоянно или она иногда пустует);

- о мерах безопасности (установлены ли замки с цилиндром на всех входных дверях);

- о площади жилой площади в квадратных метрах и так далее.

Если страхователь не уведомит страховщика обо всех существенных обстоятельствах на преддоговорной стадии, то страховщик имеет право расторгнуть договор.