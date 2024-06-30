Параметры, необходимые для указания, для получения страховки за здание

В заявлении на страхование имущества необходимо ответить на следующие вопросы:
- о конструктивных особенностях здания (дома);
- об обстоятельствах, которые могут повысить степень риска;
- о том, как используется дом или квартира (проживают ли в ней постоянно или она иногда пустует);
- о мерах безопасности (установлены ли замки с цилиндром на всех входных дверях);
- о площади жилой площади в квадратных метрах и так далее.
Если страхователь не уведомит страховщика обо всех существенных обстоятельствах на преддоговорной стадии, то страховщик имеет право расторгнуть договор.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.