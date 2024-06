Бытовой взрыв как страховой случай

Your browser does not support the audio element.

Взрыв — это внезапное проявление энергии, вызванное стремлением газов или паров расшириться. В рамках страхования домашнего имущества, жильцам будет возмещён ущерб, причинённый их имуществу в результате взрыва. Ущерб зданию будет покрыт страхованием зданий.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice