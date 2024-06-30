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Бытовой взрыв как страховой случай

1:38
Страхование

Взрыв — это внезапное проявление энергии, вызванное стремлением газов или паров расшириться. В рамках страхования домашнего имущества, жильцам будет возмещён ущерб, причинённый их имуществу в результате взрыва. Ущерб зданию будет покрыт страхованием зданий.

Бытовой взрыв как страховой случай
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Вот несколько примеров ущербов, которые могут быть возмещены по договору страхования домашнего имущества в случае взрыва:

1. Из-за аварии на газопроводе произошла утечка природного газа. Прибывшие на место аварии рабочие включили свет, и от искры из выключателя воспламенилась смесь воздуха с газом, что привело к взрыву.

2. Если печь, работающая на угле, плохо горит, в ней могут образовываться газы, которые способны внезапно воспламениться. Под давлением выхлопа может выбить печную дверцу, что также считается взрывом вследствие сгорания смеси газов. В зависимости от силы и скорости распространения, различают следующие этапы в развитии взрыва: выхлоп, взрыв и детонация.

3. Во время строительных работ взорвалась бомба, пролежавшая в земле со времён Второй мировой войны. В этом случае имеют место все признаки взрыва, а кислород, необходимый для воспламенения, как правило, уже содержится в большинстве взрывчатых веществ. Однако слова «Военные действия», ограничивающие ответственность страховщика, не будут действовать, поскольку взрыв произошёл в отсутствие каких бы то ни было военных действий.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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