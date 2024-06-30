Удар молнии как страховой случай

Не всегда можно чётко разделить риски на субъективные и объективные, потому что субъективные факторы могут повлиять на объективный уровень риска.
Например, если персонал плохо обслуживает противопожарные системы или не делает этого вовсе, если неосторожно обращаются с огнеопасными материалами или не соблюдают запрет на курение, то из-за поведения сотрудников (субъективный риск) повышается объективный уровень риска.
При страховании от удара молнии не требуется, чтобы молния попала непосредственно в застрахованные предметы. Страховое покрытие сохраняется, даже если молния ударила по другим предметам, например, по дереву, и это привело к порче или гибели домашнего имущества. Ущерб, нанесённый дому, покрывается в рамках страхования зданий.
Страховка покрывает следующие убытки:
— от возгорания вследствие удара молнии;
— нанесённые так называемым «холодным» ударом молнии. Например, под воздействием удара молнии в стене здания образовалась трещина, что привело к повреждению домашнего имущества;
— вызванные опаливанием предметов домашнего имущества под воздействием удара молнии;
— вследствие давления воздуха, вызванного молнией.
Не покрываются убытки, нанесённые электрическим приборам и установкам вследствие короткого замыкания и перенапряжения в сети, кроме случаев, когда они явились следствием пожара или взрыва.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.