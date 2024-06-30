Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, почему кошка спит в шкафу
A.V.G. выпустил романтический мини-альбом "Листомания"
Как сделать пребывание в автомобиле комфортным в летнюю жару
В ТюмГУ родемонстрировали концепцию "умной усточивости" на основе двух городов
Бытовой взрыв как страховой случай
У Крымского моста выстроилась очередь из тысячи автомобилей
Создатели "Слова пацана" и "Фишера" сняли сериал о 90-х в России
Горничные рассказали о скрытых проблемах с чистотой в номерах отелей
Мисо-суп: вкусный усилитель иммунитета

Удар молнии как страховой случай

1:34
Страхование

Не всегда можно чётко разделить риски на субъективные и объективные, потому что субъективные факторы могут повлиять на объективный уровень риска.

Удар молнии как страховой случай
Фото: commons.wikimedia.org by Ruzhugo27, CC BY-SA 3.0

 

Например, если персонал плохо обслуживает противопожарные системы или не делает этого вовсе, если неосторожно обращаются с огнеопасными материалами или не соблюдают запрет на курение, то из-за поведения сотрудников (субъективный риск) повышается объективный уровень риска.

При страховании от удара молнии не требуется, чтобы молния попала непосредственно в застрахованные предметы. Страховое покрытие сохраняется, даже если молния ударила по другим предметам, например, по дереву, и это привело к порче или гибели домашнего имущества. Ущерб, нанесённый дому, покрывается в рамках страхования зданий.

Страховка покрывает следующие убытки:

— от возгорания вследствие удара молнии;

— нанесённые так называемым «холодным» ударом молнии. Например, под воздействием удара молнии в стене здания образовалась трещина, что привело к повреждению домашнего имущества;

— вызванные опаливанием предметов домашнего имущества под воздействием удара молнии;

— вследствие давления воздуха, вызванного молнией.

Не покрываются убытки, нанесённые электрическим приборам и установкам вследствие короткого замыкания и перенапряжения в сети, кроме случаев, когда они явились следствием пожара или взрыва.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
Почему некоторые места парковки опасны для автомобиля летом
В июле пройдет новый крабовый аукцион
Бен Аффлек забрал свои вещи от Дженнифер Лопес
На Играх "Дети Азии" обсудили масс-рестлинг
Ветеринары ответили, почему храпят кошки
Витамины красоты: секреты, которые помогут вам выглядеть лучше
Канье Уэст замечен в центре Москвы: прогулка по подземке и праздник в ресторане
Представители «Лужников» назвали фейковыми новости о концерте Канье Уэста
СОкрещение льда в Российской Арктике названо причной лесных пожаров
Сосо Павлиашвили рассказал о завещании и трогательном предложении супруге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников