Страхование от пожара и его специфика

4:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Имущественное страхование от огня и других опасностей связано с понятием «пожар». Пожар — это неконтролируемое горение, которое может распространяться и преодолевать специальные места для разведения и поддержания огня. При этом огонь не всегда проявляется в виде открытого пламени, он может проявляться как тление, скрытое горение или накаливание.

Страхование от огня и связанных с ним рисков является одним из самых распространённых видов страховой защиты в имущественном страховании. При «огневом» страховании риски определяются либо на основе перечня объектов страхования, либо на основе перечня рисков.

Вот пример перечня объектов, которые можно застраховать от огня и связанных с ним опасностей:

1. Здания, сооружения, помещения и объекты незавершённого строительства.

2. Технические устройства, машины, передаточные устройства и силовые установки.

3. Производственное и иное оборудование.

4. Технический инвентарь.

5. Товарные запасы, сырьё, материалы, топливо и так далее.

6. Мебель и предметы обустройства.

7. Домашнее имущество и прочее.

Эти группы имущества могут быть застрахованы по договору страхования от огня и связанных рисков в полном объёме согласно перечню или по отдельным позициям. Договором страхования могут быть предусмотрены только те риски (опасности), которые указаны в полисе.

Однако есть объекты, которые не могут быть застрахованы от огня:

1. Рукописи, планы, чертежи и другие документы.

2. Модели, макеты, выставочные экземпляры и так далее.

3. Технические носители информации компьютерных и аналогичных систем.

4. Взрывчатые вещества.

5. Имущество, которым страхователь не распоряжается на правах собственности или других законных правах.

6. Домашние и сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения и урожай сельскохозяйственных культур.

7. Строения, находящиеся в аварийном или ветхом состоянии.

8. Имущество, имевшееся на территории, которой грозят обвалы, оползни, потопы или другие стихийные силы природы, а также в области военных действий со времени оглашения о такой опасности, если объявление было обнародовано до подписания договора страхования.

9. Продукты питания, спиртные напитки, табачные изделия.

Перечень рисков (опасностей) в страховании имущества от огня формируется на основе:

1. Базового (стандартного) покрытия, включающего риск огня (пожара), удара молнии, взрыва и падения летательного объекта.

2. Расширенного покрытия, включающего залив водой, в том числе риски, связанные с авариями систем водоснабжения, энергоснабжения, канализации, пожаротушения и других систем жизнеобеспечения.

Пожар может возникнуть не только в местах, специально предназначенных для разведения и поддержания огня, но и за их пределами. При пожаре застрахованным предметам наносится ущерб не только от пламени, но и от высокой температуры, копоти и дыма.

Вот несколько примеров, когда огонь возникает вне таких мест:

— от перегрева произошло возгорание мотора в стиральной машине;

— под воздействием направленной струи горячего воздуха из теплоэлектровентилятора загорелись занавески;

— возгорание произошло в результате короткого замыкания в электрической грелке.

В страховании от огня различают объективные и субъективные риски. Их соотношение должно учитываться при расчёте страховой премии.