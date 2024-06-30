Страхование от пожара и его специфика

Имущественное страхование от огня и других опасностей связано с понятием «пожар». Пожар — это неконтролируемое горение, которое может распространяться и преодолевать специальные места для разведения и поддержания огня. При этом огонь не всегда проявляется в виде открытого пламени, он может проявляться как тление, скрытое горение или накаливание.
Страхование от огня и связанных с ним рисков является одним из самых распространённых видов страховой защиты в имущественном страховании. При «огневом» страховании риски определяются либо на основе перечня объектов страхования, либо на основе перечня рисков.
Вот пример перечня объектов, которые можно застраховать от огня и связанных с ним опасностей:
1. Здания, сооружения, помещения и объекты незавершённого строительства.
2. Технические устройства, машины, передаточные устройства и силовые установки.
3. Производственное и иное оборудование.
4. Технический инвентарь.
5. Товарные запасы, сырьё, материалы, топливо и так далее.
6. Мебель и предметы обустройства.
7. Домашнее имущество и прочее.
Эти группы имущества могут быть застрахованы по договору страхования от огня и связанных рисков в полном объёме согласно перечню или по отдельным позициям. Договором страхования могут быть предусмотрены только те риски (опасности), которые указаны в полисе.
Однако есть объекты, которые не могут быть застрахованы от огня:
1. Рукописи, планы, чертежи и другие документы.
2. Модели, макеты, выставочные экземпляры и так далее.
3. Технические носители информации компьютерных и аналогичных систем.
4. Взрывчатые вещества.
5. Имущество, которым страхователь не распоряжается на правах собственности или других законных правах.
6. Домашние и сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения и урожай сельскохозяйственных культур.
7. Строения, находящиеся в аварийном или ветхом состоянии.
8. Имущество, имевшееся на территории, которой грозят обвалы, оползни, потопы или другие стихийные силы природы, а также в области военных действий со времени оглашения о такой опасности, если объявление было обнародовано до подписания договора страхования.
9. Продукты питания, спиртные напитки, табачные изделия.
Перечень рисков (опасностей) в страховании имущества от огня формируется на основе:
1. Базового (стандартного) покрытия, включающего риск огня (пожара), удара молнии, взрыва и падения летательного объекта.
2. Расширенного покрытия, включающего залив водой, в том числе риски, связанные с авариями систем водоснабжения, энергоснабжения, канализации, пожаротушения и других систем жизнеобеспечения.
Пожар может возникнуть не только в местах, специально предназначенных для разведения и поддержания огня, но и за их пределами. При пожаре застрахованным предметам наносится ущерб не только от пламени, но и от высокой температуры, копоти и дыма.
Вот несколько примеров, когда огонь возникает вне таких мест:
— от перегрева произошло возгорание мотора в стиральной машине;
— под воздействием направленной струи горячего воздуха из теплоэлектровентилятора загорелись занавески;
— возгорание произошло в результате короткого замыкания в электрической грелке.
В страховании от огня различают объективные и субъективные риски. Их соотношение должно учитываться при расчёте страховой премии.
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