История одного страхового агента

История страховщика: "Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом!"

2:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Один мой приятель, пробовавший работу страхового агента, Роман К. (назовём его так, ибо он просил сохранить анонимность) рассказал без прикрас историю опыта работы страховым агентом.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, PDM

"Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом".

Я всегда мечтал о том, что буду заниматься чем-то интересным и увлекательным. Я хотел помогать людям и делать мир лучше. Поэтому, когда мне предложили работу страхового агента, я с радостью согласился.

Первые дни работы были полны энтузиазма. Мне нравилось общаться с людьми, рассказывать им о страховых продуктах и помогать выбирать наиболее подходящие варианты. Но вскоре я понял, что это не так просто, как казалось на первый взгляд.

Каждый день я сталкивался с новыми проблемами и трудностями. Клиенты были недовольны ценами, условиями договоров и качеством обслуживания. Они требовали от меня невозможного и постоянно жаловались. А я не знал, как им помочь.

Кроме того, работа страхового агента была очень напряжённой и ответственной. Нужно было быть внимательным к деталям, соблюдать сроки и выполнять планы продаж. Это требовало много времени и сил. И я начал уставать.

Со временем я стал ненавидеть свою работу. Она казалась мне скучной и бессмысленной. Я понимал, что не могу помочь людям так, как хотел бы. И что моя жизнь проходит мимо меня.

"Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом", — думал я каждый раз, когда возвращался домой после тяжёлого рабочего дня. Я чувствовал себя опустошённым и разочарованным.

Но однажды я понял, что нужно что-то менять. Я больше не мог терпеть эту работу. Я решил уволиться и найти новое занятие, которое будет приносить мне радость и удовлетворение.

Теперь я работаю в другой сфере и чувствую себя гораздо лучше. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и получаю удовольствие от своей жизни. Я рад, что смог изменить свою судьбу и начать всё сначала.

Конечно, неудача Романа К. отчасти может быть связана с его психологической неготовностью к подобной работе и быть в значительной мере субъективной. Однако она показывает, что важно найти работу, которая будет соответствовать вашим интересам и способностям. Только тогда вы сможете достичь успеха и получить удовлетворение от своей деятельности.