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История одного страхового агента

История страховщика: "Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом!"

2:35
Страхование

Один мой приятель, пробовавший работу страхового агента, Роман К. (назовём его так, ибо он просил сохранить анонимность) рассказал без прикрас историю опыта работы страховым агентом.

История страховщика: "Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом!"
Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, PDM

"Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом".

Я всегда мечтал о том, что буду заниматься чем-то интересным и увлекательным. Я хотел помогать людям и делать мир лучше. Поэтому, когда мне предложили работу страхового агента, я с радостью согласился.

Первые дни работы были полны энтузиазма. Мне нравилось общаться с людьми, рассказывать им о страховых продуктах и помогать выбирать наиболее подходящие варианты. Но вскоре я понял, что это не так просто, как казалось на первый взгляд.

Каждый день я сталкивался с новыми проблемами и трудностями. Клиенты были недовольны ценами, условиями договоров и качеством обслуживания. Они требовали от меня невозможного и постоянно жаловались. А я не знал, как им помочь.

Кроме того, работа страхового агента была очень напряжённой и ответственной. Нужно было быть внимательным к деталям, соблюдать сроки и выполнять планы продаж. Это требовало много времени и сил. И я начал уставать.

Со временем я стал ненавидеть свою работу. Она казалась мне скучной и бессмысленной. Я понимал, что не могу помочь людям так, как хотел бы. И что моя жизнь проходит мимо меня.

"Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом", — думал я каждый раз, когда возвращался домой после тяжёлого рабочего дня. Я чувствовал себя опустошённым и разочарованным.

Но однажды я понял, что нужно что-то менять. Я больше не мог терпеть эту работу. Я решил уволиться и найти новое занятие, которое будет приносить мне радость и удовлетворение.

Теперь я работаю в другой сфере и чувствую себя гораздо лучше. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и получаю удовольствие от своей жизни. Я рад, что смог изменить свою судьбу и начать всё сначала.

Конечно, неудача Романа К. отчасти может быть связана с его психологической неготовностью к подобной работе и быть в значительной мере субъективной. Однако она показывает, что важно найти работу, которая будет соответствовать вашим интересам и способностям. Только тогда вы сможете достичь успеха и получить удовлетворение от своей деятельности.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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