Мнения простых людей о пенсионной системе в России

Что простые люди говорят про пенсионную систему в России?

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К сожалению, большая часть того, что люди на форумах и в блогах пишут о пенсионной системе в России, а также высказывают в устной форме, не может быть опубликована в СМИ по этическим соображениям, ибо эти высказывания содержат ненормативную лексику.

Фото: unsplash.com by Кристина Готтарди, CC0

Однако на сайтах, где подобные комментарии не допускаются, люди также отзываются о пенсионной системе нелицеприятно.

На форуме audit-it.ru некоторые пользователи считают, что порядок начисления пенсий содержит "кучу ненужных формул и коэффициентов".

На сайте bolshoyvopros. ru упоминается, что если не набрать нужное количество баллов, то в оформлении пенсии могут отказать. Также отмечается, что с годами за ту же самую зарплату число набранных баллов становится меньше.

На сайте journal. tinkoff.ru высказывается мнение, что множество людей считают, что официальный стаж и белые зарплаты помогут получать хорошую пенсию, но реклама Социального фонда РФ может вводить в заблуждение.

Таким образом, мнений о том, что людей устраивает нынешняя пенсионная система практически не встречается.

Господам чиновникам стоит задуматься о причинах такой негативной оценки народом их труда.