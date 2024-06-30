Какова эффективность индивидуального пенсион

Часто можно слышать от простых людей мнение о том, что новая система начисления пенсий, базирующаяся на ИПК (индивидуальном пенсионном коэффициенте) является "надувательством", "разводом" или "мошенничеством".
В то же время по телевизору всё время утверждают обратное: пенсионная система России якобы является одной из самых справедливых в мире.
Так кто же прав в этой полемике?
Однозначно сложно однозначно назвать индивидуальный пенсионный коэффициент мошенничеством или исключительно выгодным инструментом, так как он является важным фактором для расчёта будущей пенсии.
Однако стоимость пенсионного коэффициента устанавливается властями, повлиять на неё не получится. Но к нему может быть применён повышающий коэффициент.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.