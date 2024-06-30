Какова эффективность индивидуального пенсион

Пенсионная система: ИПК — это развод для простых людей или реально рабочая тема?

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Часто можно слышать от простых людей мнение о том, что новая система начисления пенсий, базирующаяся на ИПК (индивидуальном пенсионном коэффициенте) является "надувательством", "разводом" или "мошенничеством".

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В то же время по телевизору всё время утверждают обратное: пенсионная система России якобы является одной из самых справедливых в мире.

Так кто же прав в этой полемике?

Однозначно сложно однозначно назвать индивидуальный пенсионный коэффициент мошенничеством или исключительно выгодным инструментом, так как он является важным фактором для расчёта будущей пенсии.

Индивидуальный пенсионный коэффициент может быть полезен, если:

Позволяет накопить большое количество баллов. Это можно сделать, имея высокую официальную зарплату, большой стаж работы или уйдя на пенсию позже установленного срока.

Даёт возможность докупить недостающие баллы. Это актуально тем, кто много лет работал "всерую" и не платил социальные взносы.

Однако стоимость пенсионного коэффициента устанавливается властями, повлиять на неё не получится. Но к нему может быть применён повышающий коэффициент.